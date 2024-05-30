(CNN) -- أشاد المرشد الإيراني علي خامنئي بالاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي قام بها طلاب في الجامعات الأمريكية، قائلاً إنهم تمكنوا من إنشاء فرع آخر من "جبهة المقاومة" ضد إسرائيل.

وكتب خامنئي رسالة مفتوحة إلى طلاب الجامعات في الولايات المتحدة، مشيداً بجهودهم في "الدفاع عن النساء والأطفال المضطهدين في غزة"، وفقاً لوكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية.

وجاء في رسالة المرشد الإيراني: "لقد شكلتم الآن فرعاً لجبهة المقاومة وبدأتم نضالاً مشرفاً في مواجهة الضغوط القاسية التي تمارسها حكومتكم".

وعارضت إيران، التي تعتبر إسرائيل دولة معادية، الحرب في غزة بشدة، واتهمت باستخدام وكلائها في اليمن ولبنان لمهاجمة إسرائيل.

ووصلت التوترات إلى ذروتها في إبريل/نيسان عندما تعرضت قنصلية إيران في سوريا لهجوم، على الأرجح من قبل إسرائيل. ودفع الهجوم إيران في 13 إبريل/نيسان إلى شن هجوم مباشر على الأراضي الإسرائيلية باستخدام طائرات بدون طيار وصواريخ، وهو الهجوم الأول منذ عقود على إسرائيل من قبل دولة أجنبية، وردت إسرائيل بمهاجمة مواقع عسكرية إيرانية.

ويُطلق اسم "محور المقاومة" الإيراني على التحالف العسكري غير الرسمي بين طهران ومجموعات وكيلة سورية وعراقية ويمنية، متحدة في معارضتها لإسرائيل والولايات المتحدة.

وقال خامنئي في الرسالة: "هذه الرسالة هي تعبير عن تعاطفنا وتضامننا معكم بينما تُكتب صفحة في التاريخ، أنتم تقفون على الجانب الصحيح منها".