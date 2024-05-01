(CNN)-- مع اندلاع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في حرم الجامعات في جميع أنحاء البلاد، تم اعتقال المتظاهرين – بما في ذلك الطلاب وأعضاء هيئة التدريس- وتزايدت الاحتجاجات بعد أن أدى معسكر في حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك إلى اعتقال أكثر من 100 متظاهر في 18 أبريل.

ومنذ ذلك الحين، تم القبض على أكثر من 1000 شخص في حرم الكليات والجامعات من الساحل إلى الساحل بينما تستعد الجامعات لاحتفالات التخرج في فصل الربيع. وألغت جامعة جنوب كاليفورنيا، حيث تم اعتقال ما يقرب من 100 متظاهر في 24 أبريل/نيسان، حفل التخرج الأساسي. تم القبض على المتظاهرين في أكثر من 25 حرمًا جامعيًا في 21 ولاية على الأقل. وشهدت العديد من الجامعات الأخرى احتجاجات دون اعتقالات.

تختلف مطالب الاحتجاج من حرم جامعي إلى آخر، ولكن التركيز الرئيسي هو أن الجامعات تسحب استثماراتها من الشركات التي لها علاقات مالية مع إسرائيل وسط حربها مع حماس. وكانت هناك أيضًا احتجاجات مضادة، مما أدى إلى اشتباكات في جامعة كاليفورنيا يوم الأحد.

تراقب CNN احتجاجات الحرم الجامعي وستستمر في تحديث هذه الخريطة بأي اعتقالات جديدة.