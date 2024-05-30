(CNN) -- بعد أيام من قرار إسبانيا والنرويج وأيرلندا الاعتراف بدولة فلسطينية أبدت دولة أوروبية جديدة استعدادها لهذه الخطوة، إذ قدمت الحكومة السلوفينية اقتراحًا بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة في اجتماع، الخميس، وهو قرار سيقدم إلى المجلس التشريعي للدولة، الثلاثاء، المقبل في 4 يونيو/حزيران للموافقة عليه.

وقال رئيس وزراء البلاد روبرت غولوب إن الحكومة “اتخذت قرارا بالاعتراف بدولة فلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة ضمن الحدود التي حددها قرار الأمم المتحدة، أو ضمن الحدود التي سيتم الاتفاق عليها بين الأطراف في أي عملية سلام مستقبلية"، وفقًا لما نشر عبر الحساب الرسمي للحكومة على "إكس"، تويتر سابقا.

وأضاف غولوب في مؤتمر صحفي بعد اجتماع الحكومة وفقا لقناة RTV Slovenija الحكومية: "رسالة الاعتراف هذه ليست موجهة ضد أحد، ولا حتى ضد دولة إسرائيل، إنها رسالة سلام".

وأردف رئيس الحكومة السلوفيني قائلا: "نعتقد أن هذه هي اللحظة التي يجب علينا جميعا، وعلى العالم أجمع، أن يعمل فيها فقط في اتجاه واحد، في الاتجاه الذي يحقق السلام الدائم في الشرق الأوسط، والمتمثل في حل الدولتين".

وذكرت قناة RTV Slovenija أيضًا أنه سيتم التصويت على اقتراح الحكومة الأسبوع المقبل يوم الثلاثاء 4 يونيو/حزيران.

وبحسب القناة فإن موقف الحكومة يحظى بدعم واسع من الأحزاب البرلمانية.