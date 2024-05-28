الحكومة الإسبانية تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية

(CNN)-- اعترفت الحكومة الإسبانية رسميا بدولة فلسطينية، الثلاثاء، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، حسبما أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس في مؤتمر صحفي في مدريد.

وقُبيل اجتماع مجلس الوزراء، قال رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز في خطاب متلفز، إن إسبانيا ستنضم إلى "أكثر من 140 دولة تعترف بالفعل بفلسطين".

وأضاف سانشيز أن هذه "هي الطريقة الوحيدة لتحقيق الحل الذي نعترف به جميعا باعتباره الحل الوحيد الممكن لتحقيق مستقبل مستدام، وهو السلام: دولة فلسطينية تتعايش إلى جانب دولة إسرائيل في سلام وأمن".

وأعلنت كل من إسبانيا وأيرلندا والنرويج علانية خططها في 22 مايو/أيار الجاري، للاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء.