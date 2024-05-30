سوريا: مقتل طفلة وإصابة 10 مدنيين جراء هجوم إسرائيلي على بانياس

صورة أرشيفية من تصدي الدفاع الجوي السوري لقصف صاروخي في يوليو عام 2020

(CNN)-- أعلنت السلطات السورية، الأربعاء، مقتل طفلة وإصابة 10 مدنيين "جراء عدوان استهدف أحد المواقع في المنطقة الوسطى وبناء سكنيا في مدينة بانياس بمحافظة طرطوس"، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، التي نادرا ما تقر بهجمات على سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله: " في حوالي الساعة 30 : 19 مساء الأربعاء شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفا أحد المواقع في المنطقة الوسطى وأحد الأبنية السكنية في مدينة بانياس بالمنطقة الساحلية".

وأضاف المصدر أن "العدوان أدى إلى استشهاد طفلة، وإصابة 10 مدنيين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

ونقلت الوكالة عن مدير مستشفى بانياس الدكتور عماد بشور قوله إن "عدد الإصابات التي وصلت إلى المستشفى جراء العدوان الإسرائيلي ١٢ إصابة إضافة إلى طفلة بعمر السنتين استشهدت على الفور".

وتواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي بشأن هذه المزاعم، لكنها لم تتلق ردا بعد.

وذكرت وكالة "سانا" أن سوريا تعرضت في إبريل/ نيسان لغارات إسرائيلية استهدفت مناطق قريبة من مدينة حلب، مما أدى إلى سقوط ضحايا بين المدنيين والعسكريين.

وشنت إسرائيل في السابق هجمات على حلب والعاصمة السورية دمشق، بما في ذلك قبل هجوم حركة "حماس" عليها في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، قائلة إنها تخشى أن تحول إيران سوريا إلى "قاعدة للعدوان" ضد الدولة اليهودية.

وتعتبر كل من سوريا وإسرائيل أعداء لبعضهما البعض ولا تشتركان في العلاقات الدبلوماسية.