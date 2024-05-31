"حماس" تضع "شرطا" لإطلاق سراح جميع الرهائن

(CNN) -- أعلنت حركة "حماس"، الخميس، أنها أبلغت الوسطاء أنها "مستعدة للتوصل إلى اتفاق شامل" يتضمن صفقة كاملة لتبادل الرهائن والأسرى إذا أوقفت إسرائيل حربها في غزة.

وقالت الحركة، في بيان، إنه على الرغم من أنها أظهرت "مرونة وإيجابية في التعامل مع جهود الوسطاء طوال جميع الجولات السابقة للمفاوضات غير المباشرة، فإن إسرائيل استخدمت أشهر المحادثات الجارية كغطاء لمواصلة حربها في غزة".

وأضاف البيان أن "حماس والفصائل الفلسطينية لن تقبل أن تكون جزءا من سياسة المفاوضات المستمرة في مواجهة العدوان والقتل والحصار والتجويع والإبادة الجماعية لشعبنا".

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصر على أن الحرب يجب أن تستمر حتى "يتم تدمير حماس بالكامل".