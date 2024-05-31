رد إسرائيلي رسمي على ضجة نتنياهو وخريطة المغرب دون الصحراء الغربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في مقطع فيديو من لقاء على قناة LCI يحمل خريطة تظهر المغرب بلا الصحراء الغربية.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية للإعلام العربي، حسن كعبية، عقب بتدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلا: "بسبب خطأ غير مقصود تم إثارة ضجة إعلامية كبيرة بخصوص خارطة استعملها السيد بنيامين نتنياهو تظهر فيها خارطة المغرب مبتورة عن صحرائها.. لهذا اقدم توضيح لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وشعبه العزيز وحكومته الموقرة قائلا: ’المغرب في صحرائه إلى أن يرث الله الأرض وما عليها‘.. كما أننا نعتذر عن هذا الخطأ التقني.. إسرائيل والمغرب خاوه خاوه ولن نتراجع عن اعترافنا التاريخي بمغربية الصحراء".

ويذكر أن إسرائيل أعلنت اعترافها بسيادة المغرب "على أراضي الصحراء الغربية"، بحسب بيان للديوان الملكي المغربي صدر العام 2023.

ويريد المغرب الاعتراف بسيادته على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه منذ فترة طويلة، لكن لا الأمم المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي يعترفان بسيادته على الصحراء الغربية، التي حارب سكانها الصحراويون لمدة 4 عقود تحت راية "جبهة البوليساريو" من أجل تقرير المصير.