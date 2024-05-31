دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الديوان الملكي الأردني، الجمعة، أن المملكة ستستضيف مؤتمرا دوليا للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة بـ11 يونيو/حزيران المقبل.

وكشف الديوان أن المؤتمر سيتم تنظيمه بالشراكة مع مصر والأمم المتحدة.، إذ يُعقد بدعوة من العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش.

وأشار الديوان إلى أن المؤتمر سيكون "على مستوى قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية".

وقال الديوان الملكي عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "يهدف المؤتمر، الذي يعقد بمركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، إلى تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة".