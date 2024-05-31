تحرش بطفلة.. السعودية تقبض على مقيم وتكشف اسمه وجنسيته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات السعودية إلقاء القبض على أحد المقيمين وذلك بعد إقدامه على التحرش بطفلة كاشفة عن اسمه وجنسيته.

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية السعودية، ورد فيه: "قبضت شرطة محافظة العقيق بمنطقة الباحة على المقيم من الجنسية البنغلادشية أمير حمزة حسن لتحرشه بطفله"، ناشرة صورة له بعد إلقاء القبض عليه (ظهره).

وتابعت الداخلية السعودية في بيانها أنه جرى إيقاف المقيم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".

ويذكر أن مجلس الشورى السعودي وافق العام 2020 على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع، وتستند السعودية في هذا القرار إلى رؤية أن التشهير بالمتحرشين سيشكل رادعا للأشخاص الذين يرتكبون هذه الجريمة وبالتالي سيحد ذلك من انتشار الظاهرة في المملكة.