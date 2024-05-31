القاتل والمقتول من السهلي.. السعودية تعلن تنفيذ الإعدام بمدان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، تنفيذ حكم الإعدام القتل "قصاصا" بحق مواطن من عائلة السهلي بعد إدانته بقتل مواطن آخر من العائلة ذاتها، في العاصمة الرياض.

وورد في نص بيان وزارة الداخلية المنشور على وكالة الأنباء الرسمية بالمملكة: "أقدم علي بن ناصر بن علي الظهران السهلي - سعودي الجنسية - على قتل محمد بن سعود بن حسين السهلي - سعودي الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما".

وتابعت الوزارة في بيانها: "بفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكابه جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه".

وأضافت: "تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني يوم الخميس 22 / 11 / 1445 هـ الموافق 30 / 5 / 2024 م بمنطقة الرياض.. وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".