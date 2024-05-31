مطاردة مثيرة في السعودية بعد "تفحيط" و"تهور".. الشرطة توقف سيارة بـ"القوة" في القريات وسط تفاعل على الفيديو

الشرق الأوسط
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مطاردة مثيرة في السعودية.. الشرطة توقف سيارة بـ"القوة" في القريات وسط تفاعل على الفيديو
Credit: FAISAL AL-NASSER/AFP via Getty Images)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شهدت مدينة القريات في السعودية قيام الشرطة بإجبار شخصين كانا يقودان سيارتهما بـ"تهور" على التوقف وذلك بعد صدم سيارتي شرطة للسيارة المذكورة ما أدى لانقلابها على أحد جنبيها. 

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وقال المرور السعودي عبر صفحته على منصة "إكس": "المرور السعودي بمحافظة القريات يضبط مواطنين ظهرا في محتوى مرئي يرتكبان مخالفات قيادة المركبة بتهور دون لوحات والتعديل على جسم المركبة وهيكلها والتفحيط، معرضين حياة الآخرين للخطر، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى الهيئة المرورية". 

وتم تداول المقطع بشكل واسع في السعودية مشيدين بقدرة الأمن السعودي على إيقاف المركبة المذكورة بـ"القوة". 

وأشار بعض مستخدمي "إكس" إلى أن إيقاف المركبة تم عبر صدمها من جانب سيارة تابعة للمرور وأخرى من "المرور السري". 

ولا يمكن لـCNN التأكد من صحة هذه المعلومات بشكل مستقل. 

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