(CNN) -- أظهر تحليل CNN لصور الأقمار الصناعية الخاصة بـ"Planet Labs" أن الجيش الإسرائيلي يُسيطر الآن على حوالي 75% من الحدود بين مصر وغزة، أو ما يُعرف أيضا بمحور فيلادلفيا.

ومنذ 27 مايو/أيار، أظهرت صور الأقمار الصناعية أن الجيش الإسرائيلي بدأ بتجريف جزء من الأرض على طول الحدود مع مصر - على بعد أقل من ميلين من البحر الأبيض المتوسط.

وفي الساعات الـ 48 الماضية، اكتملت عملية التجريف هناك، ويبدو أن المنطقة الآن تستخدم كمرآب للمركبات أو كقاعدة للقوات الإسرائيلية.

وتُظهر بعض صور الأقمار الصناعية أيضًا نشاطًا عسكريًا مستمرًا. وفي صورة التقطتها الأقمار الصناعية في 29 مايو/أيار، يمكن رؤية دخان أسود كثيف يتصاعد من مجموعة من المباني في المنطقة الواقعة بين موقعي الجرافات التابعين للجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إنه فرض "سيطرة عملياتية" على الحدود بين مصر وغزة. لكن مسؤولاً إسرائيلياً قال لـCNN إنه على الرغم من أن قواتهم قد حققت سيطرة "تكتيكية" على الممر، إلا أن ذلك لا يعني أن "إسرائيل لديها قوات على الأرض" على طول الممر بأكمله.

وتظهر صور الأقمار الصناعية ما قاله الجيش الإسرائيلي الجمعة، حول إن قواته تنشط في وسط رفح.

ومع ذلك، فإن ما يظهر هو نفس ما ذكرته CNN سابقاً، حول أن العملية البرية في رفح تتشابه بشكل كبير مع طريقة بدء الغزو البري الأولي لغزة، إذ يبدأ بعمليات جرف أولية وضربات عسكرية يتبعها بعد ذلك إنشاء حواجز ترابية، تحمي مستودعات المركبات وقواعد العمليات العسكرية.