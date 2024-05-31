قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

(CNN)-- نفذت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة سلسلة من الضربات ضد أهداف لجماعة الحوثي في اليمن ، الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وفقًا للقيادة المركزية بالجيش الأمريكي.

بالإضافة إلى ذلك، دمرت الولايات المتحدة 8 طائرات بدون طيار هجومية أحادية الوجهة فوق اليمن والبحر الأحمر.

جاء ذلك في بيان للقيادة المركزية، الخميس، ورد فيه: " في يوم 30 مايو/ آيار، بين الساعة 3:15 و 5 مساءً تقريباً (بتوقيت صنعاء)، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية من تدمير ثماني طائرات بدون طيار في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن وفوق البحر الأحمر.. بالإضافة إلى ذلك، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية إلى جانب القوات المسلحة البريطانية عدة ضربات ضد 13 هدفاً للحوثيين في المناطق التي يسيطرون عليها والمدعومة من إيران في اليمن ضمن اجراء دفاعاً عن النفس".

وتابعت القيادة المركزية في بيانها: "تبين أن هذه الطائرات بدون طيار والمواقع تمثّل تهديداً للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. هذه الإجراءات ضرورية لحماية قواتنا، وضمان حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية".