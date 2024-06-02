مصر.. كشف لغز طالبة "خرجت ولم تعد" وما فعله سائق "توك توك" وعامل

الأحد ،

نشر الأحد ، 02 يونيو / حزيران 2024

صورة أرشيفية تعبيرية لحاجز وسيارة أمن في الإسكندرية في مصر 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الأيام القليلة الماضية منشورات منسوبة لوالد طالبة "خرجت ولم تعد" لمنزلها عارضا مكافأة مالية لمن يعثر عليها، في حادثة أثارت تفاعلا واسعا.

وزارة الداخلية المصرية عقّبت ببيان نشرته على صفحاتها بمنصات التوصل الاجتماعي، ورد فيه: "كشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي ’فيسبوك‘ بشأن واقعة تغيب إحدى الفتيات بالدقهلية وعرض مكافأة مالية لمن يعثر عليها.. بالفحص تبين أنه بتاريخ 24/5 الماضي تبلغ لمركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية من (مالك ورشة- مقيم بدائرة المركز) بغياب كريمته (طالبة) عن مسكنهما".

وتابعت: "بإجراء التحريات تبين قيام شخصين (عامل وسائق مركبة ’توك توك‘ - مقيمان بدائرة المركز) ’تربطهم علاقة صداقة بالمتغيبة‘ باصطحابها إلى مدينة جمصة والاستيلاء على (هاتفها المحمول ، مبلغ مالي)، وعقب ذلك قاما بتوصيلها لمنزل خالتها بدائرة مركز شرطة بني عبيد".

وأضافت: "عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان، وبحوزتهما الهاتف المحمول والمبلغ المالي المستولى عليهما.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية".