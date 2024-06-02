مصر.. فيديو تبثه فتاة "خادش للحياء" يثير تفاعلا والداخلية ترد

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نشر الأحد ، 02 يونيو / حزيران 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لفتاة بأوضاع مخلة خادشة للحياء الأمر الذي اثار تفاعلا دفع بوزارة الداخلية المصرية للتعقيب.

وقالت الوزارة في بيان: "أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (سيدة لها معلومات جنائية) ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق نسب مشاهدة لتحقيق أرباح غير مشروعة".

وتابعت: "عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزتها (هاتف محمول وبفحصه فنياً تبين احتواءه على دلائل تؤكد نشاطها)".

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها على أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية".