دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، على الاتفاق المطروح على الطاولة لوقف الحرب في غزة، قائلا إنها فرصة وأن ما على الجانبين إلا اغتنامها.

جاء ذلك في تدوينة للشيخ عبدالله على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قال فيها: "مقترحات بايدن بناءة وواقعية وقابلة للتطبيق وما على الجانبين إلا اغتنامها فهي فرصة سانحة لوقف الحرب ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح ووقف التصعيد وإطلاق سراح الأسرى والرهائن والتخفيف من الوضع الكارثي والخطير الذي يعيشه المدنيون في غزة".

وتابع وزير الخارجية الإماراتي في تدوينته التي نشرها، صباح الأحد: "لا حل شاملا إلا من خلال السلام والمفاوضات وفقا لحل الدولتين".

وسبق للشيخ عبدالله بن زايد أن أكد على أهمية المقترحات التي قدمها الرئيس الأمريكي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، بحثا خلاله "التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، والأوضاع في قطاع غزة وتداعياتها لا سيما الإنسانية".