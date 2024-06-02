بعد إعلان الرئيس بايدن عن مقترح جديد لوقف إطلاق النار، قام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشيء لا يفعله في العادة، حيث أصدر بيانًا بمناسبة السبت اليهودي، جاء فيه أن شروط إسرائيل لإنهاء الحرب مع حماس لم تتغير وهي "تدمير حماس عسكرياً وإزالة قدرتها على الحكم وإعادة الرهائن، الأحياء منهم والأموات، إلى إسرائيل، وضمان ألا يشكل قطاع غزة تهديداً لإسرائيل في المستقبل".

وكان رد فعل حماس الأولي على هذا الاقتراح هو النظر إليه بشكل إيجابي.

في حين جاء رد فعل الائتلاف الحاكم اليميني المتطرف الذي يتزعمه نتنياهو أقل إيجابية إلى حد ما، كما كان متوقعًا.

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