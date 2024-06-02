أمريكا تقصف أهدافًا للحوثيين في اليمن منها مركبة مسيّرة تحت الماء لأول مرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في اليمن، مساء السبت، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور في البحر الأحمر.

وقال المتحدث العميد يحيى سريع، في بيان مصور نشره عبر منصة إكس، أن الحوثيين نفذوا "ست عمليات عسكرية استهدفت إحداها حاملة الطائرات الأمريكية إيزنهاور مجددًا"، مُشيرًا إلى أنها المرة الثانية لمهاجمة الحاملة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

إلى جانب استهداف مدمرة أمريكية في البحر الأحمر وتنفيذ 4 عمليات أخرى ضد "سُفُن تابعةً لشركات انتهكت حظر مرورالسفن" إلى موانئ إسرائيل، بحسب سريع.

وذكر المتحدث العسكري باسم الحوثيين أن العمليات نُفذت بعددٍ من المسيّرات والصواريخ المجنحة والباليستية.

وأشار المتحدث إلى أن العمليات تأتي "استمرارًا في الانتصارِ لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطيني" و"ردًا على العدوان والغارات الأمريكية البريطانية" على العاصمة صنعاء ومحافظات صنعاء والحديدة وتعز، موضحًا أنها أسفرت عن مقتل مقتل وإصابة 58 مواطنًا.