دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إصداره أمرا بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليًا للعهد، السبت.

وبرزت تحليلات وسمات شخصية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، البالغ من العمر 71 عاما، بين تعليقات وتفاعل النشطاء على هذا الإعلان.

ويذكر أنه سبق أن تولى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئاسة الحكومة الكويتية في الفترة من 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 إلى 24 يوليو/ تموز 2022.

والشيخ صباح حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت في 1977، والتحق من عام 1978 إلى 1983 بوزارة الخارجية بدرجة ملحق دبلوماسي، وعمل في الإدارة السياسية – قسم الشؤون العربية، ثم التحق بوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك بين عامي 1983 و1989.

وكذلك عمل سفيرًا للكويت لدى السعودية ومندوبًا لدى منظمة المؤتمر الإسلامي خلال الفترة من 1995 إلى 1998، وحصل على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى في 1998. وفي نفس العام، تولى رئاسة جهاز الأمن الوطني بدرجة وزير.

وعُين كذلك وزيرًا للشؤون الاجتماعية في عام 2006، ووزيرًا للإعلام (2008 - 2009)، وتسلم كذلك في الفترة بين عامي 2011 و2017 حقيبة الخارجية، وعُين نائبًا لرئيس مجلس الوزراء.