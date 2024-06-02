داخلية السعودية تعلن إعدام نيجيري تعزيرا وتكشف تهمته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق متهم يحمل الجنسية النيجيرية، بعد ثبوت اتهامه بتهريب مادة الكوكايين المخدر للمملكة العربية السعودية، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم مودو الحاجي كياري، نيجيري الجنسية، على تهريب مادة الكوكايين المخدر إلى المملكة".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة، صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بذلك والحُكم بقتله تعزيراً، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأُيد من مرجعه"، طبقا لوكالة "واس".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بحق الجاني مودو الحاجي كياري، نيجيري الجنسية، الأحد 25/ 11/ 1445 هجرية، الموافق 2/ 6/ 2024 ميلادية، في منطقة مكة المكرمة"، بحسب البيان.