داخلية السعودية تعلن إعدام الجهني وتكشف كيف قتل مواطنا آخر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بمواطن في منطقة تبوك، بعد ثبوت اتهامه بقتل مواطن آخر، بحسب بيان للوزارة أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم عادل بن معوض بن عودة الفايدي الجهني، سعودي الجنسية، على قتل حاتم بن علي بن حامد الجهني، سعودي الجنسية، وذلك بضربه بآلة حادة على رأسه مما أدى إلى وفاته".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكابه جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه"، طبقا لوكالة "واس".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني عادل بن معوض بن عودة الفايدي الجهني، سعودي الجنسية، السبت 24 / 11/ 1445 هجرية، الموافق 1/ 6/ 2024 ميلادية بمنطقة تبوك"، بحسب ما أفاد البيان.