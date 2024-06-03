دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة التجارة السعودية، الاثنين، أنها شهرت بمواطن ومقيم يحمل جنسية ميانمار، بعد صدور حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية، يثبت تورطهما في ارتكاب جريمة التستر التجاري، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضحت وزارة التجارة السعودية في بيانها أن "جريمة التستر التجاري للمتهمين حدثت في تجارة الديكورات والستائر في مدينة مكة".

وقالت وزارة التجارة السعودية إن "الأجهزة الرقابية ضبطت أدلة مادية تؤكد تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص، دون الحصول على رخصة مستثمر أجنبي، عبر معرض بيع الستائر والديكورات، وصدرت ضد المدانين عقوبات بغرامة مالية، وشطب السجل التجاري المتعلق بالنشاط محل المخالفة، وإلغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم عن المملكة والتشهير بالمخالفين"، حسبما ذكرت وكالة "واس".

ونقلت الوكالة السعودية عن بيان الوزارة قوله إن "البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر".

كما ينص نظام مكافحة التستر على "فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين"، طبقا لبيان الوزارة.