(CNN) -- ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن غارات جوية إسرائيلية على مدينة حلب السورية في وقت مبكر من الاثنين أسفرت عن مقتل مستشار في الحرس الثوري الإيراني.

وتواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي، الذي لا يعترف بانتظام بالضربات.

وقُتل سعيد أبيار، أحد مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا، في الهجوم، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية.

ويُعتقد أنه أول عضو في الحرس الثوري الإيراني يقتل على يد إسرائيل منذ إبريل/نيسان، عندما قصفت إسرائيل مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، مما أسفر عن مقتل العديد من القادة.

ووقع الهجوم حوالي الساعة 12:20 صباحا بالتوقيت المحلي الاثنين عندما شنت إسرائيل هجوما جويا بصواريخ، استهدفت "عددا من النقاط" في محيط مدينة حلب، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية السورية التي لم تذكر عدد القتلى.