سانا: سقوط قتلى جراء ضربات جوية إسرائيلية في نطاق حلب

الهجوم المميت على القنصلية الإيرانية في سوريا.. إليك كل ما نعرفه للآن

فيديو لحظات الهجوم "الإسرائيلي" على مبنى للحرس الثوري في سوريا.. إليكم ما نعرفه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن ضربات جوية في محيط حلب، ليل الأحد - الاثنين، أدت إلى سقوط عدد من القتلى.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إنه في "حوالي الساعة 00:20 بعد منتصف ليل 6-3- 2024 شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفًا بعض المواقع في محيط حلب".

وأضاف المصدر العسكري: "أدى العدوان إلى ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع بعض الخسائر المادية".

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه كان هناك "انفجارات قوية متتالية مجهولة في بلدة حيان بريف حلب الشمالي، ناجمة عن استهداف صاروخي مجهول لمعمل النحّاس، حيث تسيطر على البلدة ميليشيات إيرانية من جنسيات سورية وغير سورية، في حين هرعت سيارات الإسعاف وفرق الإطفاء إلى المنطقة لإخماد الحرائق ونقل المصابين".

كانت وكالة الأنباء السورية أفادت، الأربعاء الماضي، بمقتل طفلة وإصابة 10 آخرين جراء غارات إسرائيلية على مواقع في بانياس بمحافظة طرطوس، إضافة إلى ضربات جوية على مدينة حمص.