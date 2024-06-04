عمرو أديب عن تكليف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة: "كان لدي أمل في التغيير"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعرب الإعلامي المصري، عمرو أديب، عن أنه كان لديه أمل بوجود رئيس وزراء جديد في مصر، وذلك بعد تكليف مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة.

وقال أديب عبر برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه على "MBC مصر": "كان عندي أمل ولو 1 في المية أن يأتي رئيس وزراء جديد غير الدكتور مصطفى مدبولي"

وأضاف الإعلامي المصري قائلا: "عندما تقول إنك تريد أن تغير وزير أو رئيس وزراء الناس تعتبر أن لديك موقف شخصي تجاهه، لا أنا أحب الدكتور مصطفى مدبولي جدا وهو رجل وطني ويقوم بكل ما يجب، لكن كان لدي أمل بوجود تغيير كبير في مجلس الوزراء".

وتابع أديب قائلا: "نحن من أكثر الدول في المنطقة التي يبقى فيها الوزير في منصبه، نحن بحاجة للتغيير".

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد تسلم استقالة الحكومة مساء الإثنين، وكلّف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة.