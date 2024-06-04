زيلينسكي يوجه "رسالة" إلى إسرائيل بشأن حرب غزة

(CNN)-- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تعترف بإسرائيل والدولة الفلسطينية، ودعا إسرائيل إلى "إنهاء معاناة المدنيين في غزة".

وأضاف زيلينسكي، خلال كلمة خلال قمة الأمن والدفاع في آسيا أو ما يعرف بـ"منتدى حوار شانغريلا"، أن "هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، والضغط الإسرائيلي على غزة الذي أعقب الهجوم لا ينبغي الخلط بينهما".

وتابع: "في اليوم الأول للهجوم على المدنيين الإسرائيليين، قالت أوكرانيا إنه إذا هاجم إرهابيو حماس المدنيين، فإن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها"، حسب قوله.

وذك: "بعد ذلك، عندما كانت إسرائيل في غزة وكانت هناك أزمة إنسانية، قالت أوكرانيا: أولا، إنها مستعدة لمساعدة غزة بطريقة إنسانية، ثانيا، يجب احترام القانون الدولي، وثالثا، أوكرانيا تعترف بدولتين، إسرائيل وفلسطين، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان توقف إسرائيل، وانتهاء هذا الصراع وعدم معاناة المدنيين".