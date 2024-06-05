(CNN) -- أعلن الجيش اللبناني أن شخصا أطلق النار على مبنى السفارة الأمريكية في منطقة عوكر، الأربعاء، ورد عليه عناصر الجيش المنتشرون في المنطقة ما أدى لإصابته ونقله إلى أحد المستشفيات.

وجاء في بيان للجيش اللبناني: "تعرضت السفارة الأميركية في لبنان في منطقة عوكر إلى إطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية".

وأردف الجيش: "ردّ عناصر الجيش المنتشرون في المنطقة على مصادر النيران ما أسفر عن إصابة مطلق النار، وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة".

وأكد الجيش اللبناني إجراء متابعة لمعرفة ملابسات واقعة إطلاق النار دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وفي منشور على منصة "إكس"، تويتر سابقا، قالت السفارة الأمريكية إنه تم الإبلاغ عن "إطلاق نار من أسلحة خفيفة" بالقرب من مدخل السفارة حوالي الساعة 8:34 صباحًا بالتوقيت المحلي (1:34 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة).

وقالت السفارة: "منشأتنا وفريقنا آمنان. التحقيقات جارية ونحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف".