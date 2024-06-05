دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش اللبناني في بيان، الأربعاء، إلقاء القبض على 5 مشتبه بهم على خلفية إطلاق النار على السفارة الأمريكية في منطقة عوكر في جبل لبنان.

وقال بيان للجيش اللبناني: "ضمن إطار ملاحقة المتورطين في الاعتداء المسلح على السفارة الأمريكية في منطقة عوكر، دهمت دورية من مديرية المخابرات ووحدة من الجيش عددًا من المنازل في بلدتَي الصويري ومجدل عنجر - البقاع الغربي".

ومجدل عنجر هي بلدة صغيرة في شرق لبنان بالقرب من الحدود السورية.

وأضاف البيان أن الدورية "أوقفت السوري (ع.ج.) والمواطن (ا.ز.) للاشتباه بعلاقتهما بالسوري (ق.ف.) مطلق النار على السفارة، و٣ من أفراد عائلته".

في وقت سابق الأربعاء، قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إن "تحقيقات مكثفة بدأت لكشف تفاصيل الحادث واعتقال جميع المتورطين"، بحسب ما نشره مكتبه على موقع إكس.

وقال المسؤول اللبناني إن المسلح يتصرف بمفرده على ما يبدو ويخضع لعملية جراحية في المستشفى.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان إن إطلاق نار وقع بالقرب من مدخل السفارة في حوالي الساعة 8.30 صباحًا بالتوقيت المحلي، قبل أن ترد قوات الأمن اللبنانية وأمن السفارة الأمريكية "بسرعة".

وقال مصدر في السفارة لشبكة CNN: “لا أستطيع التحدث عن الدوافع”.

وقالت السفارة الأمريكية في البيان إن موظفي السفارة بخير ولم تتضرر المنشأة.

ولم تكشف بيانات الجيش اللبناني عن أي تفاصيل أبعد من ذلك، حيث أصيب مواطن سوري ويتلقى العلاج حاليًا في المستشفى.