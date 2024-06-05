(CNN) -- قال مصدر، لشبكة CNN، الثلاثاء، إن منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك يتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة كجزء من أحدث مساعي الإدارة الأمريكية من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة، وإبرام صفقة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع.

ولعبت مصر، إلى جانب قطر، دورا مهما في الوساطة خلال المفاوضات.

وتأتي زيارة المسؤول الأمريكي الكبير إلى القاهرة هذا الأسبوع في ظل تصاعد التوترات بين مصر وإسرائيل في الأشهر الأخيرة، خاصة وأن مصر حذرت القوات الإسرائيلية مرارا وتكرارا من المضي قدما في عملية عسكرية في رفح.

وشهد الشهر الماضي، مقتل جندي مصري على الحدود مع غزة في تبادل لإطلاق النار بين جنود مصريين وإسرائيليين.

وقال المصدر إن الوضع عند معبر رفح الحدودي، وكذلك التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب، مدرجان أيضا على جدول أعمال اجتماعات ماكغورك هذا الأسبوع مع القادة الإقليميين.

ومن غير المتوقع حاليا أن يسافر ماكغورك إلى إسرائيل خلال هذه الرحلة.