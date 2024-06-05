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نتنياهو يوجه رسالة من شمال إسرائيل: لن نقف مكتوفي الأيدي.. وجاهزون لعمل مكثف

الشرق الأوسط
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نتنياهو يوجه رسالة من شمال إسرائيل: لن نقف مكتوفي الأيدي.. وجاهزون لعمل مكثف
Credit: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images)

(CNN) -- زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء مدينة كريات شمونة القريبة من الحدود الشمالية مع لبنان، بعد اندلاع حرائق كبيرة في المنطقة جراء إطلاق صواريخ من جنوب لبنان في وقت سابق من هذا الأسبوع.

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وقال نتنياهو بينما كان يجوب المدينة، وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "البارحة كانت الأرض تحترق هنا، وانا سعيد بأنكم أخمدتموها، لكن الأرض كانت تحترق أيضا في لبنان". 

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن إسرائيل مستعدة للتحرك ضد التهديدات القادمة من لبنان، قائلا: "من يظن أن بإمكانه إيذاءنا وأننا سنجلس مكتوفي الأيدي فهو يرتكب خطأ كبيرا. نحن مستعدون لعمل مكثف في الشمال بطريقة أو بأخرى، سنعيد الأمن إلى الشمال".

بالإضافة إلى الاجتماع مع فرق الإطفاء، استمع رئيس الوزراء إلى إيجاز من قائد اللواء 769، العقيد ابراهام مارسيانو، وقائد القيادة الداخلية للقيادة الشمالية، العميد ألون فريدمان، حول جهود إخماد الحريق. 

وقالت سلطات الإنقاذ في وقت متأخر من الثلاثاء، إنه تمت السيطرة على جميع الحرائق الكبرى في الشمال.

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