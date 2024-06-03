أثار جدلًا في إسرائيل.. ما مصير المقترح الذي طرحه بايدن لوقف الحرب في غزة؟

بعد مقترح بايدن لوقف إطلاق النار بغزة.. ماذا سيحدث إذا قبلته إسرائيل؟

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القدس (CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، الاثنين، إن "الادعاء بأننا وافقنا على مقترح الرئيس الأمريكي، جو بايدن بوقف إطلاق النار دون تلبية شروطنا غير صحيح".

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو أدلى بهذه التعليقات أثناء إعطاء أعضاء اللجنة "مراجعة شاملة للتقدم المحرز خلال الحرب في غزة".

وأضاف بيان مكتب رئيس الوزراء أن "المناقشة حضرها رئيس الأركان، ورئيس مركز الأمن القومي، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء".

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي نقلا عن نتنياهو، الاثنين، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن قدم فقط الخطوط العريضة "جزئيًا" لاتفاق وقف إطلاق النار الذي عرضته إسرائيل على حماس.

وأضاف المتحدث للصحفيين، خلال إفادة، الاثنين، نقلا عن نتنياهو: "الخطوط العريضة التي قدمها الرئيس بايدن جزئية".

وأردف المتحدث: "سيتم وقف الحرب من أجل إعادة الرهائن، وبعد ذلك سننتقل إلى مناقشات أخرى، وتوجد تفاصيل أخرى لم يقدمها الرئيس الأمريكي للرأي العام".

وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، الاثنين، رفض إسرائيل الموافقة على أي وقف لإطلاق النار حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن من غزة، وألا تعد غزة "تشكل تهديدا" لإسرائيل، وأنه قد تم القضاء على "القدرات العسكرية وقدرات الحكم" لحماس في غزة.

وأوضح المتحدث باسم نتنياهو أن "فكرة أن إسرائيل ستوافق على وقف إطلاق نار دائم قبل تلبية هذه الشروط غير واردة، فهي ليست خيارا".