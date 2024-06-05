(CNN) – أكد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، أن لديه الكثير ليقوله بشأن موضوع مدة قطع الكهرباء في مصر وأشار إلى أنه ليس خائفا من قوله إلا أنه يعلم أن ذلك "لن يقدم أو يؤخر".

وكتب أحد مستخدمي "إكس"، تويتر سابقا، منشورا قال فيه: "احنا لازم نستعين بصديق ويساعد الحكومة بإنشاء محطتين كهرباء كمان زيادة يمكن العملية تفك شوية عليهم".

ورد ساويرس على المنشور بالقول: "المشكلة في الغاز مش المحطات... الحمد لله عندنا محطات تغطي العشرين سنة اللي جاية".

وكتب مستخدم آخر: "طب المفروض يعملوا ايه يا عم نجيب"، ليجيب رجل الأعمال المصري: "احنا اللى نعمل ايه".

وأجاب صاحب المنشور الأول قائلا: "عندك كتير عاوز تقوله وخايف"، ليرد ساويرس قائلا: "عندي اه خايف لا"، وكتب مستخدم آخر: "شان عارف لو تكلمت الكلام لا هيقدم ولا هيأخر اكيد"، وأجب ساويرس قائلا: "Exactly".

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت رفع عدد ساعات قطع الكهرباء لساعة إضافية الثلاثاء فقط بسبب "بعض إجراءات الصيانة الوقائية".