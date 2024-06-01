ساويرس و"برج ترامب".. تدوينة ساخرة تثير تفاعلا لرجل الأعمال المصري

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"أسوأ رئيس في تاريخ أمريكا".. ترامب يشن هجومًا حادًا على بايدن بعد إدانته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأعقاب تدوينة ساخرة نشرها وسط تداول واسع لإدانة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بـ34 تهمة بالقضبة المعروفة بـ"أموال الصمت".

التدوينة نشرها سايورس على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) وتحتوي على صورة فقط دون تعليق لبرج داخل ما بدا أنه سجن مشيّد وكتب بأعلى البرد "دونالد ترامب".

وكانت هيئة محلفين في محكمة بنيويورك قد أعلنت، الخميس، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مذنب في جميع التهم الـ34 المتعلقة بتزوير سجلات الأعمال التي واجهها في محاكمته الجنائية المتعلقة بشراء سكوت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز عن إقامة علاقة جنسية معاها، المعروفة إعلاميا بقضية "أموال الصمت".

واتهم ممثلو الادعاء ترامب بـ"المشاركة في مؤامرة غير قانونية لتقويض نزاهة انتخابات الرئاسية في عام 2016، وكذلك الاشتراك في خطة غير قانونية لقمع المعلومات السلبية، والتي تضمنت إخفاء دفع أموال مقابل صمت الممثلة الإباحية".

وحدد قاضي المحكمة خوان ميرشان جلسة النطق بالحكم في 11 يوليو/ تموز، في المقابل، انتقد ترامب المحاكمة بعد صدور الحكم، واصفا إياها بـ"العار والمزورة"، ليصبح بهذا الحكم أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يُدان بارتكاب جناية.