(CNN) – قالت حركة "حماس"، الأربعاء، إن مقترح السلام الإسرائيلي في قطاع غزة الذي وصلها لا يُطابق المقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في خطابه الأسبوع الماضي، إذ فشل المقترح بالمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

وفي بيان حصلت عليه CNN، قالت الحركة إنها رحبت بما عرضه بايدن الأسبوع الماضي بشكل علني، لكن عندما اطلعت على ورقة المقترح التي تم إيصالها لها عبر الوسطاء "تبين خلوها من الأسس الإيجابية، التي وردت في تصريحات بايدن".

وتابعت الحركة بالقول إن الورقة "لا تضمن الوقف الدائم لإطلاق النار، بل الوقف المؤقت"، وأشارت إلى أن الورقة تسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في أراضي قطاع غزة، حسبما ذكرت الحركة في بيانها.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قدم مخططا "جزئيا" لاتفاق وقف إطلاق النار الذي عرضته إسرائيل على حماس.

وصرّح ديفيد مينسير للصحفيين خلال إيجاز، نقلا عن لسان نتنياهو: "المخطط الذي قدمه الرئيس بايدن جزئي".

وقالت "حماس" في الوثيقة إن "لا معنى لأي اتفاق لا ينص صراحة على وقف إطلاق النار الدائم، ولا معنى لاتفاق يسمح ببقاء قوات الاحتلال على أرضنا".

ولم تطلع CNN على نصف المقترح الأخير الذي يُزعم أنه قُدم لحماس.

وكشف بايدن الجمعة ما قال إنه مقترح إسرائيلي مكون من ثلاث مراحل لإنهاء الصراع في غزة، يجمع بين إطلاق سراح الرهائن و"الوقف الكامل لإطلاق النار" وانسحاب القوات الإسرائيلية من "كل المناطق المأهولة في غزة".

وقالت "حماس" إن إسرائيل يجب أن توافق على كل البنود التي طرحها بايدن ويجب أن تظهر البنود بشكل جلي في نص الاتفاق لتوافق عليها وتبدأ بتنفيذها.

وقال نتنياهو مراراً وتكراراً هذا الأسبوع إن شروط إنهاء حرب إسرائيل في غزة "لم تتغير، وهذه هي الأهداف: تدمير قدرات حماس العسكرية والحكومية، وإطلاق سراح جميع الرهائن وضمان أن غزة لم تعد تشكل تهديداً لإسرائيل"، وأشار إلى ضرورة تحقيق هذه الأهداف قبل وقف إطلاق النار.