(CNN) – علًقت قوى الأمن الداخلي في لبنان، الخميس، على حادثة انتحار أحد منتسبيها، والذي كان يعمل في نقطة حراسة السفارة السعودية في بيروت.

وقالت قوى الأمن الداخلي في بيان: "تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ الأمس خبر انتحار أحد عناصر قوى الأمن الداخلي في مركز خدمته الكائن في نقطة حراسة السّفارة السعودية".

وأردف الأمن اللبناني بالقول: "بنتيجة التحقيق، وبعد الاطّلاع على تسجيلات كاميرات المُراقبة، تبيّن أنّه في الساعة 07،00 من تاريخ 05/06/2024 حضر المعاون (و. ع.) أحد رتباء فصيلة حراسة السّفارة السعوديّة إلى مركز خدمته، وهو كان قيد استراحة دوريّة لمدة /24/ ساعة".

وتابع الأمن بيانه بالقول: "ولدى وصوله، دخل إلى غرفة المنامة التي تقع خارج حرم السفارة، وأطلق النار على رأسه من مسدّسه الأميري، ليتوفّى على الفور".

وأشارت قوى الأمن إلى أن "التحقيق جارٍ بإشراف القضاء لتحديد أسباب الانتحار"، وتقدمت بـ"أحر التعازي" من ذوي العنصر ورفاقه.