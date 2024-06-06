دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الديوان الملكي الأردني، الخميس، صدور الإرادة الملكية السامية بترفيع الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى رتبة رائد في القوات المسلحة الأردنية.

وقال الديوان الملكي الأردني في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيع سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى رتبة رائد في القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي".

ونشر الديوان الملكي الأردني صورا لولي العهد أثناء تقليده رتبته الجديدة بالجيش الأردني.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، الخميس: "قام قائد لواء الملك الحسين بن طلال المدرع/40، بتعليق الرتب العسكرية الجديدة لسموه ولمجموعة من ضباط اللواء، بعد صدور الإرادة الملكية السامية".

وتخرج ولي العهد الأردني من الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست في عام 2017، وحصل خلال السنوات الماضية، على العديد من الدورات التدريبية العسكرية والمتخصصة الميدانية بمجال العمليات الخاصة والقفز المظلي، والقوات البحرية، والطيران العمودي، بحسب الوكالة الأردنية.

وبدأ ولي العهد الأردني خدمته في اللواء قبل نحو عامين، قائدا لفصيل مشاة آلي في كتيبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الآلية/1 الملكية، ويشغل حاليا وظيفة مساعد قائد سرية دبابات في كتيبة المدرعات/2 الملكية، طبقا لما ذكرت "بترا".