مصر.. رئيس معهد البحوث الفلكية يعلن عن أول أيام عيد الأضحى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف طه رابح رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، السبت، عن أول أيام عيد الأضحى لهذا العام الهجري.

وقال طه رابح في بيان نشره المعهد عبر صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك"، إنه "طبقا للحسابات الفلكية، فإن غرة شهر ذي الحجة فلكيا للعام الهجري الحالي 1445 ستوافق يوم الجمعة الموافق 7 يونيو/حزيران المقبل، وبذلك يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك فلكيا يوم الأحد، الموافق 17 يونيو المقبل".

وأضاف رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن "هلال شهر ذي الحجة سيُولد بعد حدوث الاقتران مباشرة في تمام الساعة 2:39 ظهرا بتوقيت القاهرة، الخميس 29 من ذي القعدة للعام الهجري الحالي 1445، الموافق 6 يونيو المقبل".

وأوضح طه رابح أن "الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية، يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح ما بين (12 - 20 دقيقة)".

وأكد رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية "أنه في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (1-28 دقيقة)، فيما عدا كوالالمبور وجاكرتا حيث يغرب القمر فيهما قبل غروب الشمس بـ9 و14 دقيقة على الترتيب"، بحسب البيان.

وأوضح طه رابح أن "ذلك طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الأستاذ الدكتور ياسر عبدالهادي".

كما تضمن بيان المعهد تفصيلا عن "ظروف رؤية الهلال وأوجه القمر في مدينة القاهرة ومحافظات جمهورية مصر العربية، وبعض العواصم العربية والإسلامية والغربية يوم تحري هلال شهر ذي الحجة".