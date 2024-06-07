مقتل 12 فلسطينيا في غارات إسرائيلية خلال الليلة الماضية على وسط غزة

(CNN)-- قُتل ما لا يقل عن 12 شخصاً في عمليات عسكرية إسرائيلية في وسط غزة خلال الليل، حسبما ذكرت مستشفيات القطاع في وقت مبكر من الجمعة.

قُتل 5 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية على منزل في مخيم المغازي، وعثر على ثلاثة تحت الأنقاض في المخيم نفسه، وقُتل اثنان في قصف مدفعي في دير البلح، وقُتل اثنان في سيارة استُهدفت في غارة جوية في الزوايدة، وفقاً لمسؤولين صحيين في مستشفى شهداء الأقصى.

كما قُتل رئيس بلدية النصيرات الدكتور إياد المغاري مع أربعة أشخاص آخرين في غارة جوية إسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة الخميس، بحسب السلطات في غزة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة غزة في بيان: "هذه المجزرة تعتبر جريمة حرب ومخالفة للقوانين الدولية التي تمنح الحصانة والحماية للشخصيات المدنية".

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الحوادث المتعلقة بالقتلى المبلغ عنها. وقد تواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي بخصوص مقتل المغاري.

يأتي هذا الخبر بعد أن شنت إسرائيل غارة جوية على مدرسة تديرها الأمم المتحدة وتضم النازحين في مخيم النصيرات للاجئين، مما أسفر عن مقتل 40 شخصاً على الأقل. أكد الجيش الإسرائيلي أنه نفذ الضربة الجوية، التي قال إنها استهدفت "مجمعا لحماس" داخل المدرسة.