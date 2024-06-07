السعودية.. وزير الحج يُنبه من إطلاق "الشعارات السياسية"

الشرق الأوسط
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السعودية.. وزير الحج يُنبه من إطلاق "الشعارات السياسية"
Credit: ABDEL GHANI BASHIR/AFP via Getty Images)

(CNN) – أكد وزير الحج السعودي، توفيق الربيعة، أن الحج للعبادة وليس للشعارات السياسية، وذلك في كلمة له نقلتها قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية مساء الخميس. 

وقال الربيعة في كلمته: "أول شي الحج معروف هو للعبادة ونحرص على الطمأنينة والخشوع وأن الجميع يؤدي مناسكه بكل أريحية". 

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وتابع وزير الحج السعودي قائلا: "فلذلك الحج هو للعبادة وليس لأي شعارات سياسية وهذا ما تعمل عليه قيادة المملكة حفظها الله على أن يكون الحج فعلا بأعلى مظاهر الخشوع والطمأنينة والروحانية". 

وأضاف الربيعة: "الحمد لله رأينا في الأعوام السابقة دائما نبهونا رجال الأمن على اتباع التعليمات والحمد لله اتباع التعليمات والالتزام فيها التزام عالي بالسنوات القليلة الماضية". 

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