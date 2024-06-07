(CNN)-- قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، إن روسيا تمتلك "عددا أكبر" من القنابل النووية مقارنة بالولايات المتحدة وأوروبا، لكن المناقشات حول حرب نووية محتملة "ليست ضرورية".

وأضاف بوتين خلال ندوة في المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ، إن روسيا تمتلك أسلحة نووية أقوى من القنابل التي استخدمها الأمريكيون ضد هيروشيما وناغازاكي، "لكن الأمر لن يصل إلى هذا الحد".

وتابع قائلا: "ليست هناك حاجة للتفكير في الأمر (الحرب النووية). وأود أن أطلب من أي شخص عدم ذكر أي شيء من هذا القبيل".

وأشار بوتين إلى أن القوات الروسية تواصل اكتساب الخبرة و"زيادة فعاليتها". وأضاف أن صناعة الدفاع الروسية زادت إنتاج القذائف بنسبة 20%، كما أن القوات الروسية "تتجاوز قدرات أعدائنا" فيما يتعلق بالطائرات والدبابات.

وأردف بوتين قائلا إن "جميع النزاعات المسلحة تنتهي باتفاقيات سلام معينة".

وأضاف أن روسيا "يجب أن تسعى إلى شروط تتوافق مع مصالحنا وتكون موثوقة"، لكنه لم يوضح ما هي تلك الشروط.

ومع ذلك، فقد اتهم الغرب بـ"الخداع" في تعامله خلال المحادثات، قائلا: "إنهم يخدعونك في كل خطوة. يقولون شيئا ويفعلون شيئا آخر".