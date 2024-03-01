هل بوتين يستعد لاستخدام الأسلحة النووية؟.. مسؤول أمريكي يجيب

(CNN)-- علقت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، على تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب من خطر نشوب حرب نووية إذا أرسلت الدول لغربية قواتها للقتال من أجل أوكرانيا، ووصفته بأنه "تصريح غير مسؤول".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إنه ليس لدى بلاده "أي مؤشر" على أن روسيا تستعد لاستخدام الأسلحة النووية، لكن واشنطن"ستواصل مراقبة ذلك بعناية".

وأضاف ميلر، في مؤتمر صحفي: "هذه ليست المرة الأولى التي نرى فيها تصريحا غير مسؤول من فلاديمير بوتين"، وتابع: "لقد تواصلنا في الماضي بشكل خاص ومباشر مع روسيا بشأن عواقب استخدام السلاح النووي".

يذكر أن بوتين قال، في خطابه السنوي عن حالة الأمة يوم الخميس، إن المزاعم بشأن اعتزام روسيا مهاجمة أوروبا هي "هراء"، لكنه حذر من أن بلاده قد تضرب الدول الغربية بأسلحة نووية.

وأشار بوتين إلى فكرة طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي قال، الاثنين، إن إمكانية إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا "لا يمكن استبعادها"، وسرعان ما رفض العديد من الزعماء الأوروبيين هذا الاقتراح.

وذكر الرئيس الروسي: "كل ما يأتون به الآن، ويهددون به العالم أجمع - كل هذا يهدد بالفعل بصراع باستخدام الأسلحة النووية، وبالتالي تدمير الحضارة - ألا يفهمون هذا، أم ماذا؟".

وحذر: "عليهم أن يفهموا في نهاية المطاف أن لدينا أسلحة أيضا - وهم يعرفون ذلك، تماما كما قلت الآن - ولدينا أيضا أسلحة يمكنها ضرب أهداف على أراضيهم".

وكان بوتين لوح باستخدام السلاح النووي في عدة مناسبات منذ شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا قبل أكثر من عامين.

ونقلت روسيا أسلحة نووية تكتيكية إلى بيلاروسيا المجاورة العام الماضي، وذكرت شبكة CNN هذا الشهر أن روسيا تحاول تطوير سلاح فضائي نووي يمكنه تدمير الأقمار الصناعية.