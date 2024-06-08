بعد ثمانية أشهر من الحرب.. إليكم ما تبدو عليه الأزمة الإنسانية في غزة

(CNN)-- رائد رضوان يحمي طفله البالغ من العمر ثلاثة أشهر من الحرارة ويطرد الحشرات في خيمة في دير البلح، وسط غزة.

إنهما محاصران، مع زوجته ووالدته، في بحر من الأسر النازحة مع القليل من الراحة بسبب الاكتظاظ والتلوث. وقال الأب الفلسطيني لشبكة CNN، إنه يكافح من أجل الحصول على المساعدة. وبدلاً من ذلك، ليس أمامه وعائلته خيار سوى شرب المياه الملوثة وتناول وجبة واحدة فقط في اليوم.

وقال في رسالة مكتوبة بتاريخ 5 يونيو/حزيران الجاري: "لا أريد أن أتحدث عن الطعام لأنه لا يوجد شيء. لقد نجونا من الموت بسبب الصواريخ والقصف؛ هل سنموت من المجاعة؟

هذه الحرب ليست ضرورية. العديد من الأبرياء يدفعون الثمن، والأطفال والنساء يموتون... من أجل ماذا؟ نحن نستحق الحياة".

رائد رضوان، أب فلسطيني مهجر وسط قطاع غزة

بعد ثمانية أشهر من القصف الإسرائيلي على غزة-في أعقاب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي قادتها حركة حماس المسلحة والتي أسفرت عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز 250 رهينة في جنوب إسرائيل– وصفت جماعات حقوق الإنسان الظروف المعيشية بأنها "لا توصف" للفلسطينيين في القطاع.

ووفقاً لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فإن أكثر من 75% من السكان نزحوا. وأدت الحملة العسكرية الإسرائيلية إلى سحق الأحياء، وتدمير البنية التحتية الصحية، واستنفاد إمدادات الغذاء والمياه والوقود.

أدى الهجوم الإسرائيلي إلى مقتل ما لا يقل عن 36,654 فلسطينيًا وإصابة 83,309 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. ولا تستطيع CNN تأكيد هذه الأرقام بشكل مستقل.

وفي حين أصر المسؤولون الإسرائيليون على أنه لا يوجد حد لكمية المساعدات التي يمكن أن تدخل غزة، اتهمت الأمم المتحدة السلطات بفرض "قيود غير قانونية" على عمليات الإغاثة مثل إغلاق الطرق البرية، وانقطاع الاتصالات، والغارات الجوية. وقال موظفون محليون لشبكة CNN إنهم يضطرون إلى إبعاد المحتاجين في نقاط التوزيع لأنه لا يوجد ما يكفي من الإغاثة لتوزيعها.

وفيما يلي تفصيل لكيفية تفاقم أزمة المساعدات في المنطقة بعد 245 يومًا من الحرب.

إغلاق المعابر يكاد يوقف جميع المساعدات، والقيود التي فرضتها إسرائيل على الطرق البرية المؤدية إلى غزة تعني أن المساعدات بالكاد تتدفق إلى القطاع. لكن الأزمة أصبحت أكثر خطورة في أوائل الشهر الماضي، بعد أن شنت القوات الإسرائيلية هجوما على مدينة رفح الجنوبية، وسيطرت على الجانب الفلسطيني من المعبر البري إلى مصر.

وقالت وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة إن الهجمات المستمرة منعت الوصول إلى مستودعها الرئيسي في رفح منذ 9 مايو/أيار الماضي، مما أجبرها على تعليق التوزيع هناك لمدة شهر تقريبًا. وأعربت الوكالة عن قلقها بشأن الفلسطينيين في الجنوب، حيث أدى إغلاق معبر رفح الرئيسي إلى الحد بشدة من الإمدادات الغذائية التي تصل إلى المنطقة، مما يشير إلى انعدام الأمن الغذائي الخطير في شمال غزة بعد عمليات الإغلاق السابقة. وبالمثل، أوقفت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" غير الربحية، ومقرها الولايات المتحدة، عملياتها مؤقتًا في منشأتها الرئيسية في رفح وانتقلت شمالًا، الأسبوع الماضي.

تم إصلاح الرصيف البحري المؤقت للجيش الأمريكي إلى القطاع، الجمعة. وتلقت العملية ضربة قوية في شهر مايو، بعد بضعة أسابيع فقط من العمليات، عندما تعرض الرصيف المؤقت بتكلفة 320 مليون دولار لأضرار في البحر العاصف قبالة ساحل غزة، وفقا للبنتاغون.

ومنذ ذلك الحين، انخفضت الكمية الإجمالية للمساعدات التي تدخل غزة بنسبة 67%، وفقاً للأمم المتحدة، إلى متوسط ​​يومي قدره 58 شاحنة بين 7 و28 مايو/أيار. وعلى سبيل المقارنة، ذكرت الأمم المتحدة في وقت سابق أن ما متوسطه 500 شاحنة تدخل القطاع كل يوم في الأشهر التي سبقت 7 أكتوبر.

وقالت لويز ووتردج، مسؤولة الاتصالات في الأونروا: "لقد تغير الآن كل ما كان قائماً في معبري رفح وكرم أبو سالم". وأوضحت: "عندما تم إغلاق هذين المعبرين، ببساطة لا يكفي أن تأتي من أي مصادر أخرى".

الشاحنات عالقة على الحدود

ظهرت مشاهد لشاحنات إغاثة كبيرة تتراكم على الحدود مع غزة، بعد أن كثفت السلطات الإسرائيلية عمليات التفتيش على قوافل الإغاثة التي تدخل القطاع، وتضاعفت مزاعمها بأن مثل هذه المساعدات يمكن أن تستخدم من قبل حماس.

وقالت وكالة "COGAT"، الوكالة الإسرائيلية التي تدير تدفق المساعدات إلى غزة، في 4 يونيو/حزيران الجاري، إن أكثر من 1000 شاحنة تنتظر أن تستقبلها الأمم المتحدة على الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم- متهمة الأمم المتحدة بالفشل في تنسيق دخول المركبات إلى غزة.

لكن جماعات حقوق الإنسان تقول إن "العرقلة المنهجية عند نقاط العبور التي تسيطر عليها إسرائيل"، والقتال المتزايد يشل عمليات تسليم الشاحنات.

وقالت ووتردج لشبكة CNN إنه لا يمكن استقبال الشاحنات العالقة في معبر كرم أبو سالم بسبب العمليات العسكرية المكثفة على الجانب الغزي من المعبر. وأضافت: "إنه مجرد إهدار كامل للمساعدات الإنسانية الحيوية، وهو وضع من صنع الإنسان".

وتأتي تحديات التوزيع هذه في الوقت الذي حذرت فيه وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة في شهر مايو، من أن الفلسطينيين في الشمال يعانون من "مجاعة شاملة" تنتشر جنوبًا. وحذر تقرير آخر للأمم المتحدة هذا الأسبوع من أن أكثر من مليون شخص، أي نصف سكان غزة، "من المتوقع أن يواجهوا الموت والمجاعة" بحلول منتصف يوليو/تموز، في الوقت الذي يكافح فيه المدنيون للعثور على ما يكفي من الغذاء وسط ندرة إمدادات السوق وارتفاع الأسعار.

وقد تم بالفعل تشخيص إصابة أكثر من 7000 طفل دون سن الخامسة بسوء التغذية، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

ومع الانخفاض السريع في مخزون المساعدات، بالكاد يتمكن العمال من تلبية الطلبات على أرض الواقع، وفقًا لمحمود شلبي، مدير برنامج منظمة المساعدة الطبية الفلسطينية غير الحكومية.

"كلما ذهبت لتوزيع المساعدات، يطلب الناس دائمًا المزيد، لأنهم لا يملكون شيئًا، لقد أُجبروا على الخروج من منازلهم دون أي شيء".

محمود شلبي، عامل إغاثة فلسطيني مهجر في شمال غزة

"لا توجد ممرات آمنة" للعاملين في المجال الإنساني

وقال العاملون في مجال حقوق الإنسان لشبكة CNN، إنه بالنسبة لشاحنات المساعدات القليلة التي تدخل القطاع، فإن الطرق المتضررة من الضربات الإسرائيلية والمخاوف الأمنية بشأن الأعمال العدائية المستمرة، تخنق محاولات الوصول إلى الفلسطينيين النازحين.

وقد دعت وكالات الإغاثة مراراً وتكراراً إلى إنشاء طرق دخول جديدة، وزيادة عدد الشاحنات لعبور نقاط التفتيش الحدودية اليومية، وتقليل العوائق أمام حركة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير ضمانات لسلامتهم. وأثارت الهجمات الإسرائيلية على قوافل المساعدات إدانة شديدة من جانب جماعات حقوق الإنسان، ولفتت الانتباه إلى الشكوك الغربية المتزايدة بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، قصفت القوات الإسرائيلية مواقع معروفة لعمال الإغاثة في القطاع ثماني مرات على الأقل، على الرغم من تقديم الوكالات إحداثياتها "لضمان حمايتهم"، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش. وبحسب التقرير، فإن الهجمات "تكشف عن عيوب جوهرية في ما يسمى بنظام منع التصادم، الذي يهدف إلى حماية عمال الإغاثة". وكانت شبكة CNN قد طلبت من الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الرد على تقرير هيومن رايتس ووتش.

وقال شلبي: "الوضع غير آمن حقاً بالنسبة لنا نحن العاملون في المجال الإنساني، فلا توجد ممرات آمنة، ولا توجد تنسيقات للحركة".

ويقول شلبي إنه وزوجته وأطفاله اضطروا إلى الفرار ثلاث مرات على الأقل منذ أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف: "لست متأكداً مما سيحدث بعد ذلك، آمل أن أتمكن من العودة إلى منزلي واستئناف الحياة التي كنت أعيشها قبل نزوحي".