دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه النائب العام السعودي، الشيخ سعود المعجب تحذيرات بشأن أمن الحج والحجاج، وقال إنه "خط أحمر"، وإنه لا حج دون تصريح، وإن النيابة العامة ستطبق العقوبات الصارمة على المخالفين.

وقال الشيخ سعود المعجب في لقاء مع قناة "الإخبارية" السعودية نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "النيابة العامة استعدت لخدمة حجاج بيت الله الحرام بالحرص على إنجاز القضايا التي تتعلق بالحجاج وضمان حقوقهم، وشعارنا هو (العدالة الناجزة)".

وأضاف النائب العام السعودي: "سنقوم بتطبيق الأنظمة على الحملات المقصرة في تأدية دورها تجاه حجاج بيت الله الحرام، وسنطبق النظام والعقوبات الصارمة على كل من يحج بلا تصريح".

وشدد النائب العام السعودي: "نقول دائما إن أمن الحجاج مسؤوليتنا جميعا، وأيضا لا نرضى أن يتم التعدي على الحجاج، أو إدخال أمور لا تليق بالحجاج، ونقول إن سلامة وأمن الحجاج خط أحمر لا يمكن التعدي عليه، وبإذن الله تؤدي النيابة العامة دورها في ذلك".

وأوضح الشيخ سعود المعجب: "سنطبق النظام والعقوبات الصارمة على كل من يتعدى أو يحج بدون تصريح، وهناك تشديد في هذا الموضوع، وهذا من أجل خدمة وسلامة وأمن الحجاج، ولا شك أن من يحج بلا تصريح مخالف وعليه إثم في ذلك، ولا يجوز أن يحج بدون تصريح، لما فيه من مصلحة من أجل الحجاج ومن أجل أداء النسك بيسر وسهولة".