دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، الأحد، أسماء 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، ليس من بينهم اسم الرئيس الأسبق، محمود أحمدي نجاد، الذي سبق وقدم أوراق ترشحه، طبقا لما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء.

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن محسن إسلامي المتحدث باسم لجنة الانتخابات في إيران قوله: "تم تأييد أهلية مصطفى بور محمدي، وسعيد جليلي، ومحمد باقر قاليباف، وعلي رضا زاكاني، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومسعود بزشكيان لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2024".

وكان هادي طحان نظيف المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، قد قال في تغريدة عبر منصة "إكس"، إن "الجلسات كانت مكثفة، واليوم تم الانتهاء من دراسة مؤهلات المرشحين للدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية، كما أرسلنا أسماء المرشحين المؤهلين إلى وزارة الداخلية منذ دقائق، وستعلن وزارة الداخلية عن هذه الأسماء وفق القانون. وبعد إعلان الأسماء ستبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين".

وتم تحديد يوم 28 يونيو/حزيران الجاري لانتخاب رئيس جديد لإيران عقب موت الرئيس السابق، إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية كانت تقله مع وزير الخارجية الراحل، وعدد من المسؤولين في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب البلاد.