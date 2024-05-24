الجيش الإيراني يكشف 6 نتائج بالتحقيق الأولي لتحطم طائرة إبراهيم رئيسي

بعد إعلان إيران موته.. من هو إبراهيم رئيسي؟

تفاصيل جديدة تكشف لحظات ما بعد تحطم طائرة رئيسي.. ماذا حدث وما الذي يفحصه المحققون؟

ما خطط جنازة رئيسي ومن قد يتولى السلطة في إيران؟.. مراسل CNN يشرح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشف التقرير الأولي الصادر عن مركز الاتصالات التابع لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، الجمعة، 6 نتائج بالتحقيقات حول أسباب سقوط وتحطم الطائرة المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي وعددا من المسؤولين.

Credit: RAHIM/Middle East Images/AFP via Getty Images)

ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية نتائج التحقيق التي كانت كالتالي:

استمرت الطائرة المروحية بالفعل في المسار المخطط لها ولم تخرج عن مسار الرحلة المحدد . قبل حوالي دقيقة ونصف من وقوع حادث المروحية، تواصل قائد المروحية التي تعرضت للحادث مع المروحيتين الأخريين من مجموعة الطيران . لم تتم ملاحظة آثار الرصاص أو ما شابه ذلك في باقي مكونات المروحية المنكوبة . اندلعت النيران في المروحية المحطمة بعد اصطدامها بالأرض . نظرا لتعقيد المنطقة والضباب وانخفاض درجة الحرارة امتدت عملية الاستطلاع حتى الليل واستمرت طوال الليل، وفي صباح يوم الاثنين (الساعة 5 صباحا) بمساعدة طائرات بدون طيار (إيرانية) تم تحديد الموقع الدقيق للحادث وحضرت القوات البرية المكلفة بعملية الاستطلاع والبحث في تلك النقطة . في محادثات برج المراقبة مع طاقم الرحلة لم تتم ملاحظة أي حالات مشبوهة.

Credit: AZIN HAGHIGHI/MOJ News Agency/AFP via Getty Images)

وذكرت الأركان الإيرانية في تقريرها: "تم جمع جزء ملحوظ من الوثائق والمستندات المتعلقة بحادث المروحية المذكور، ويحتاج الأمر إلى مزيد من الوقت لمراجعة بعض الأجزاء والوثائق، والتي سيتم بعد العمل الفني والخبرائي الاعلان عنها للشعب، لذا يرجى عدم الالتفات إلى تعليقات غير خبرائية يتم نشرها بناء على تكهنات دون معرفة دقيقة بحقائق المشهد أو أحيانا بتوجيه من وسائل إعلام أجنبية في الفضاء الافتراضي".