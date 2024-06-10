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استقالة قائد فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي.. وهذا ما كشفه عن السبب

الشرق الأوسط
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استقالة قائد فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي.. وهذا ما كشفه عن السبب
Credit: MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images)

(CNN) – قدم رئيس فرقة غزة العسكرية الإسرائيلية استقالته من منصبه ومن الجيش الأحد، قائلاً إنه "فشل" في حماية المنطقة الحدودية حول غزة وأن ذلك أدى إلى هجوم حماس في 7 أكتوبر، حسبما ذكر العميد الجنرال كولونيل آفي روزنفيلد في رسالة.

وقال روزنفيلد: "على الجميع تحمل المسؤولية عن دورهم"، مضيفاً أنه لعدة ساعات لم يتمكن الجيش من حماية البلدات وآلاف السكان والأفراد في مهرجان نوفا الموسيقي، كما أوضحت الرسالة.

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أوضح روزنفيلد أنه سيبقى على رأس عمله  حتى يتولى خليفته المنصب، وسيشارك في التحقيقات لمنع وقوع هجوم آخر.

يذكر أن هجمات 7 أكتوبر التي نفذتها حركة حماس وفصائل فلسطينية ضد مدن ومناطق إسرائيلية في عام 2023 أدت إلى مقتل 1200 شخص وأخذ أكثر من 200 رهينة، وأشعلت حملة عسكرية إسرائيلية عنيفة ضد قطاع غزة أودت بحياة عشرات الآلاف حتى الآن.

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