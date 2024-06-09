في ضربة لنتنياهو.. استقالة بيني غانتس من حكومة الحرب

بعدما شكك بأسبابه في الحرب على غزة.. كيف تبدو "نقطة الغليان" في علاقة بايدن ونتنياهو؟

باراك رافيد لـCNN: نتنياهو في وضع "لا يريد أن يكون فيه".. والصفقة "ممكنة" ولكن المشكلة بتفسير اللغة

(CNN)-- استقال عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، بيني غانتس، من حكومة بنيامين نتنياهو، مما وجّه ضربة لرئيس الوزراء الذي كان يحتفل بعملية الإعادة النادرة لـ 4 رهائن محتجزين في غزة.

وقال غانتس، في بيان متلفز الأحد، وصف فيه ترك الحكومة بأنه "قرار معقد ومؤلم"، مُضيفا أن "نتنياهو يمنعنا من المضي قدمًا نحو نصر حقيقي (في غزة)".

وأضاف: "لهذا السبب نترك حكومة الطوارئ اليوم بقلب مثقل، ولكن بقلب كامل".

يأتي قرار غانتس – الذي يعتبر المنافس السياسي الرئيسي لنتنياهو – بعد توجيهه إنذارًا ألرئيس الوزراء الشهر الماضي يدعوه فيه إلى وضع خطة جديدة للحرب ضد حماس بحلول 8 يونيو/حزيران.

وكان من المتوقع أن يستقيل غانتس، السبت، لكنه أرجأ الإعلان بعد أنباء عن أن القوات الإسرائيلية أنقذت أربع رهائن في عملية قال مسؤولون في غزة إنها خلفت أكثر من 270 قتيلا فلسطينيًا.

وتأتي استقالته على الرغم من دعوة نتنياهو، السبت، غانتس للبقاء في حكومة الطوارئ الإسرائيلية، قائلا إن هذا هو وقت الوحدة، وليس الانقسام.

وأضاف نتنياهو، عبر تلغرام: "يجب أن نبقى متحدين داخل أنفسنا في مواجهة المهام العظيمة التي تنتظرنا. أدعو بيني غانتس – لا تتركوا حكومة الطوارئ. لا تتخلى عن الوحدة".

ولا يضع قرار غانتس حكومة نتنياهو في خطر كبير - فحزبه لم يكن جزءًا من ائتلاف رئيس الوزراء، الذي يحتفظ بالأغلبية بـ 64 مقعدًا في الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، المؤلف من 120 عضوًا. ومع ذلك، فإنها ستترك حكومة الحرب، التي تم تشكيلها بعد أربعة أيام من هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، دون تمثيل من أي حزب آخر غير حزب الليكود بزعامة نتنياهو.

وإلى جانب رئيس الوزراء، فإن العضو الآخر الوحيد المتبقي في حكومة الطوارئ الذي يتمتع بسلطة اتخاذ القرار هو وزير الدفاع يوآف غالانت، وهو أيضًا من حزب الليكود.

ويواجه نتنياهو دعوات متزايدة من حلفاء إسرائيل الغربيين وعائلات الرهائن المحتجزين في غزة لإنهاء الحرب وإعادة الأسرى.

بعد مرور ثمانية أشهر على بدء الحرب، لم تحقق إسرائيل بعد أهدافها المعلنة حيث لا يزال معظم كبار قادة حماس طليقين وأكثر من 100 رهينة محتجزين في القطاع.

ودعت الولايات المتحدة مرارًا رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى تقديم خطة ملموسة لما بعد الحرب في غزة. وأشار الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي طرح الأسبوع الماضي مقترح اتفاق سلام إسرائيلي ثلاثي المحاور، إلى أن نتنياهو سيستفيد على الأرجح من إطالة أمد الصراع.

وقال غانتس، وزير الدفاع السابق البالغ من العمر 64 عامًا، الشهر الماضي، إن نتنياهو يجب أن يقدم خطة يجب أن تشمل القضاء على حماس، وإعادة الرهائن من غزة، وتشكيل حكومة بديلة في القطاع، وعودة النازحين الإسرائيليين من شمال البلاد وخطة لإحراز تقدم في التطبيع مع السعودية.

ورفض نتنياهو تهديد غانتس قائلا إن إنذاره سيضر بإسرائيل.

وفي أبريل/نيسان، دعا غانتس إلى إجراء انتخابات مبكرة في سبتمبر/أيلول المقبل، قبل الذكرى السنوية الأولى للحرب، قائلا إن "المجتمع الإسرائيلي بحاجة إلى تجديد عقده مع قيادته".

وغالبًا ما يتفوق غانتس على رئيس الوزراء من حيث الشعبية، بحسب استطلاعات الرأي. وأظهر استطلاع نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية الجمعة أن نسبة التأييد لغانتس تبلغ 42% مقابل 34% لنتنياهو.

وتعمل حكومة الحرب، التي كان غانتس عضوًا فيها، بشكل مستقل عن الحكومة الإسرائيلية الأوسع. وهي مسؤولة عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالقتال في غزة.

وكتب ألون بنكاس، الدبلوماسي الإسرائيلي السابق، في صحيفة هآرتس الإسرائيلية: "لقد انضم (غانتس) إلى الحكومة بعد أربعة أيام من 7 أكتوبر/تشرين الأول من أجل موازنة الأمور مع اليمين المتطرف، ومنع اتخاذ قرارات متهورة. في رأيه، كان هو الشخص الراشد المسؤول في حكومة مليئة بالأشخاص غير الأكفاء".

وقال بنكاس إنه مع استمرار الحرب، ومع عدم قدرة السكان النازحين في شمال إسرائيل على العودة إلى ديارهم وبقاء الرهائن محتجزين في غزة، ربما أدرك غانتس أنه سيفقد شعبيته بالبقاء في الحكومة.

وكتب بنكاس: "كلما طالت مدة بقاء غانتس في الحكومة، كلما أصبح غانتس أضعف. كلما كانت مواقفه متطابقة مع مواقف رئيس الوزراء، كلما خسر الطرفان أكثر. سيعود اليمينيون إلى ديارهم وسيبحث الوسطيون عن خيارات أخرى".