"الملك استل سيفه".. تفاعل على لقطة للعاهل الأردني بـ"اليوبيل الفضي"

(CNN)-- تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، مع لقطة أظهرت العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وهو "يستل سيفه" تحية للأجهزة الأمنية والعسكرية في الاحتفال بـ"اليوبيل الفضي" لتنصيبه على العرش الأحد.

ونشرت قناة "المملكة" الأردنية الرسمية مقطع فيديو، أظهر العاهل الأردني وهو يستل سيفه في تحية للأجهزة الأمنية والعسكرية.

وقال ملك الأردن في كلمته: "كلي فخر بأن أكون أردنيًا"، قبل أن يستل سيفه ويرفعه وسط هتاف بـ"الروح بالدم نفديك يا بو حسين".

وصادف الأحد 9 يونيو/حزيران الاحتفال بالذكرى الـ25 لجلوس الملك عبدالله الثاني على العرش في الأردن.