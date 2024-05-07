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الصفدي يحذر من هجوم إسرائيلي على رفح: لن يؤدي إلا إلى مذبحة

على وقع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.. أمريكا تحذر إسرائيل من عواقب غزو رفح

(CNN)-- أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الاثنين، خلال لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، أن على المجتمع الدولي "التحرك فورا لمنع حدوث كارثة جديدة في غزة" جراء الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، حذر العاهل الأردني من أن الهجوم الإسرائيلي على رفح "يهدد بالتسبب بمجزرة جديدة"، ونبه إلى أن "تبعات أي اجتياح إسرائيلي لرفح قد تؤدي إلى توسيع دائرة الصراع بالإقليم"، كما أكد أهمية دعم كل الجهود المستهدفة وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأكد ملك الأردن والرئيس الأمريكي على "التزامهما بالعمل للتوصل لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة"، وشددا على "أهمية تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع واستدامتها في ظل الحاجة الملحة لها".

وشكر الرئيس الأمريكي، الملك على "دور الأردن القيادي في جهود تقديم المساعدات لغزة، كما ثمّن جهود الأردن في العمل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

وأكد العاهل الأردني على "ضرورة حماية المدنيين في غزة"، مجددا رفض الأردن "لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين بالضفة الغربية وغزة، ولمحاولات الفصل بينهما".

وكذلك شدد الملك على "ضرورة وقف عنف المستوطنين المتشددين بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية"، محذرا من "استمرار الانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".

وأكد الزعيمان "ضرورة تجنب تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، والتزامهما بتحقيق السلام العادل والدائم".

وأعاد الملك التأكيد على "ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وقيام دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، كما أكد الدور المهم للولايات المتحدة في الدفع لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل".

ومن جانبه، قال البيت الأبيض، في بيان، إن بايدن والعاهل الأردني "بحثا آخر التطورات في غزة وأكدا التزامهما بالعمل معا نحو نهاية دائمة للأزمة".

وأضاف أن "كلاهما سيظل ملتزما بتحقيق سلام دائم"، وتابع أنهما "أكدا التزامهما المشترك بتسهيل إرسال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للمدنيين الفلسطينيين في غزة، كما شكر بايدن الملك على قيادته الحاسمة وشراكته في هذا الجهد".

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي والملك عبدالله الثاني "بحثا أيضا الأهمية الحاسمة للاستقرار في الضفة الغربية ودعم الإصلاحات التي تنتهجها السلطة الفلسطينية الآن"، وكذلك أكد بايدن على"دعم الولايات المتحدة الثابت للأردن وشعبه".