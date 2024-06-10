(CNN) – قال محلل CNN باراك رافيد الأحد، نقلاً عن بعض شهود العيان في مخيم النصيرات للاجئين، إن بعض القوات الخاصة الإسرائيلية تنكرت في هيئة فلسطينيين نازحين وأعضاء في الجناح العسكري لحماس، كتائب القسام، خلال العملية القاتلة لإنقاذ الرهائن الإسرائيليين في وسط غزة السبت.

وقال رافيد لمذيعة CNN جيسيكا دين: "هذان كانا الغطاءان اللذان استخدمتهما القوات الخاصة".

وأنقذت القوات الإسرائيلية 4 رهائن في عملية قال مسؤولو الصحة في غزة إنها أسفرت عن مقتل العشرات في واحدة من أكثر الهجمات الإسرائيلية دموية في الصراع.

وقال رافيد إنه كان هناك أيضًا "اشتباك عنيف" بعد إنقاذ الرهائن الإسرائيليين.